91 km/uur in zone 50 09 juni 2018

Een motorrijder zal een tijdje met de fiets moeten rondtoeren. De man werd op de moto betrapt aan 91 kilometer per uur in een zone 50 op de Posthofbrug. Tomas M. kwam niet op de proppen met een flauw excuus. "Ik heb een fout gemaakt, ik heb mezelf maar ook anderen hiermee in gevaar gebracht. Ik heb mij ook een fiets aangeschaft om mij te verplaatsen." De man krijgt een boete van 240 euro en 15 dagen rijverbod. (NBA)