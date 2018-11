91-jarige vrouw riskeert miljoenen euro's Boete en celstraf in beroep 24 november 2018

Nooit te oud om miljoenenfraude te plegen. Een 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde moest zich er gisteren voor verantwoorden in het Gentse hof van beroep. In eerste aanleg kreeg ze 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel. Er werd ook een bedrag van 2,4 miljoen euro verbeurdverklaard, op een totaal bedrag van 12,3 miljoen euro dat op een Luxemburgse rekening stond. De procureur-generaal in beroep ging akkoord met de veroordelingen, maar eiste een hoger bedrag. "Wij willen 38% terug van het fiscaal verjaarde kapitaal. Er is geen enkele plausibele uitleg voor de herkomst van dergelijk kapitaal. Zij had de touwtjes in handen en ging actief met haar zoon op zoek naar offshore-constructies. Het doet me denken aan een Romeins theaterstuk over een vrek die haar pot goud verstopt. Zonder haar gouden munten heeft ze geen leven meer." De uitspraak volgt op 19 december. (DJG)

