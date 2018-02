91-jarige advocaat stuikt in elkaar tijdens zitting 20 februari 2018

In het Brusselse justitiepaleis is gisteren een 91-jarige advocaat in elkaar gezakt. Dat gebeurde aan het begin van een zitting waarop hij zou pleiten. "Volgens mij kreeg hij een hartstilstand", zegt een collega-strafpleiter, die getuige was. De rechter liet de zaal onmiddellijk ontruimen, waarna de opgeroepen ambulanciers zich over de advocaat ontfermden. Hij was bij bewustzijn toen hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gisteravond laat was het niet duidelijk hoe hij het stelde. (WHW)