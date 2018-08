900.000 liter zwembadwater gebruikt om velden te besproeien? 03 augustus 2018

De stad Roeselare onderzoekt een originele piste om land- en tuinbouwers die kampen met waterschaarste uit de nood te helpen. Zondag wordt het stedelijk zwembad definitief gesloten, in afwachting van de opening van een nieuw bad, later deze maand. "Het oude zwembad is goed voor 900.000 liter water. Dat gaan we zeker niet zomaar lozen", zegt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V). "Idealiter dient het straks om velden te besproeien - al kan dat natuurlijk niet zomaar, door de chloor in het water. Daarom onderzoeken onze diensten samen met Inagro, het provinciaal onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, hoe we het water bruikbaar kunnen maken. Chloor verdampt door beweging. Het water een aantal keer overpompen zou dus al voldoende kunnen zijn." (CDR)

