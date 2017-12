90% verkeersovertreders veroordeeld 00u00 0

Vorig jaar moesten 258.967 Belgen voor de politierechter verschijnen. Negen op de tien worden veroordeeld. Dat blijkt uit een rapport van Vias, het vroegere BIVV. Het aantal verkeerszondaars die voor de politierechtbank moeten komen, gaat al een aantal jaren in dalende lijn. In 2012 ging het nog om 292.495 personen. Vorig jaar waren er dat bijna 35.000 minder. De meeste weggebruikers moeten zich verantwoorden voor kleine inbreuken zoals het niet gebruiken van de richtingaanwijzers, het niet dragen van de veiligheidsgordel of het rijden op een busstrook. Van de 258.967 betichten kregen er 237.441 een straf van de politierechter. Dat is 91% van het totaal. De voorgaande jaren lag het aantal veroordelingen op hetzelfde niveau.

