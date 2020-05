Exclusief voor abonnees 90% van stoffen mondmaskers komt te laat 25 mei 2020

00u00 0

Een eerste levering stoffen mondmaskers die door Defensie aangekocht werden bij de Luxemburgse firma Avrox is gisteren aangekomen. Het gaat om anderhalf miljoen stuks, dat is slechts één tiende van de totale bestelling. De overige 13,5 miljoen zullen pas later deze week aankomen. Nochtans stond in het contract dat Avrox ten laatste op zondag 24 mei alle 15 miljoen mondmaskers moest leveren. Die snelheid was onder meer een argument voor Defensie om voor de firma te kiezen. In het contract liet men wel een clausule plaatsen dat Avrox bij het missen van de deadline boetes moet betalen. Per dag vertraging moet de firma 2% korting toestaan. De volledige levering is iets minder dan 40 miljoen euro waard. Eerder deze week kwamen ook al 1 miljoen stoffen mondmaskers aan via de Gentse firma Tweeds & Cottons. Alle maskers worden wellicht pas verdeeld vanaf 9 juni. Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) onderhandelt daarvoor met de apothekers. Op de Franstalige zender RTL gaf hij ook een reactie op het feit dat de zakenman achter Avrox, Hamza Talhouni, samen met zijn familie een belangrijke aandeelhouder is bij de Caïro Amman Bank. Die bank is in Israël in opspraak gekomen omdat de overheid ze op een zwarte lijst heeft gezet van banken die rekeningen hebben van Hamas-leden en veroordeelde terroristen. "De bank is zeer gerespecteerd in Jordanië", aldus Goffin. "Maar ik heb navraag gedaan om er meer over te weten te komen." Wat alvast aantoont dat noch de minister noch Defensie op voorhand grondig nagegaan is wie de zaakvoerders bij Avrox zijn. (JBG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen