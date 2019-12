Exclusief voor abonnees 90. Sanne Cant: Vreemd jaar, maar haar ogen blijven vuur spuwen Plaats 90: Sanne Cant Redactie

18 december 2019

06u00 0

Wat een vreemd jaar voor Sanne Cant (29). Begin februari werd ze voor de derde keer wereldkampioene veldrijden, en daarmee kwam de Kempense in de lijst der allergrootsten van haar sport. Bizar genoeg kwam er dit najaar geen vervolg: Cant rijdt nu al drie maanden rond zonder een cross te winnen, dat is haar nog nooit eerder overkomen. Tussendoor won ze wel haar eerste Kristallen Fiets, "een soort bekroning voor mijn hele carrière", zegt ze zelf. Maar laat niemand haar vertellen dat ze in de nadagen van haar professionele leven zit. Dan gaan haar ogen vuur spuwen. Cant kijkt uit naar 2020. Op 1 februari heeft ze een nieuwe rendez-vous met de geschiedenis: ze is er heilig van overtuigd dat ze dan voor de vierde keer op rij wereldkampioen kan worden. (BA)

