90 ongevallen met ziekenwagens in 5 jaar 19 december 2019

De voorbije vijf jaar gebeurden negentig ongevallen met ziekenwagens op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) opvroeg. Volgens Ceyssens tonen de cijfers aan dat er nog flink wat werkpunten zijn. "Er is duidelijk nood aan een informatiecampagne over hoe je het best reageert wanneer je in het verkeer een hulpverlener kruist", zegt hij. Opmerkelijk: bij de brandweer werd de voorbije vijf jaar geen enkel ongeval met gewonden genoteerd. Van politievoertuigen zijn geen ongevallencijfers beschikbaar, omdat ze niet apart geïdentificeerd worden in de tabellen. (IBO)