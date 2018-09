90 olifanten gestroopt in Botswana 05 september 2018

In Botswana zijn de afgelopen weken zeker 90 karkassen van olifanten aangetroffen. De regering van het Zuid-Afrikaanse land heeft onlangs beslist om de milities die zich inzetten tegen de stroperij van de dieren te ontwapenen. De natuurbeschermers van de actiegroep Elephants Without Borders vonden de karkassen in de buurt van een natuurreservaat. Het gaat om de grootste strooppartij van olifanten in Afrika ooit, zeggen zij. In hetzelfde gebied werden de afgelopen weken ook vijf zeldzame witte neushoorns gedood voor het ivoor van hun slagtanden. Botswana heeft met 135.000 olifanten de grootste populatie van de dieren ter wereld. Stropers zijn er de laatste jaren weer meer actief, omdat de regering minder middelen en mensen inzet om de dieren te beschermen.

