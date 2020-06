Exclusief voor abonnees 90% minder reizigers bij De Lijn tijdens lockdown 05 juni 2020

Vervoersmaatschappij De Lijn zag het aantal reizigers tijdens de lockdown terugvallen tot 10% van het normale aantal. Bij elke versoepeling kwamen er wel meer passagiers: in fase 1A (vanaf 4 mei) ging het om 13 à 14%, in fase 1B (vanaf 11 mei) kwamen al tot 20% reizigers en in fase 2 (vanaf 18 mei) waren het er 20 à 30%. NMBS laat weten dat er momenteel 20% van het normale aantal reizigers de trein neemt. Bij de Brusselse MIVB daalde het aantal ritten tijdens de lockdown met wel 90%. Intussen is het normale aanbod terug, maar de reizigers blijven grotendeels weg.