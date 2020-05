Exclusief voor abonnees 90% minder auto's verkocht in België, hele sector in problemen 28 mei 2020

00u00 0

De autosector zit in zwaar weer. Sinds de lockdown eind maart inging, is de sector compleet tot stilstand gekomen. Van Detroit tot Wolfsburg en van Vorst tot Bratislava: bij GM, Ford, BMW, Volkswagen, Toyota, Renault, PSA en Fiat-Chrysler rolde op slag geen enkele auto meer van de band. Ook garages met showrooms gingen dicht. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. In april werden nog amper 270.682 voertuigen verkocht in de EU tegenover 1.143.046 in april 2019, een daling met 76,3%. Alle Europese landen gingen minstens 10% achteruit. Ook België ontsnapte in april niet aan de trend. Met 5.296 nieuwe inschrijvingen, tegenover 53.498 een jaar eerder, daalde de verkoop hier met 90,1%.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over BMW

België

Bratislava

EU

Fiat

Ford

GM

PSA