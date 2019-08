Exclusief voor abonnees 90 jobs geschrapt bij Vandewiele 30 augustus 2019

Bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke dreigen 90 van de 784 werknemers hun job te verliezen. Het bedrijf lijdt onder de blijvende politieke instabiliteit in belangrijke afzetmarkten als Noord- Afrika en het Midden-Oosten. Er was dan ook al een periode van tijdelijke werkloosheid.

