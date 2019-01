90-jarige wielerkampioen moet titel afgeven wegens doping 07 januari 2019

Carl Grove, de 90-jarige Amerikaanse wielrenner die vorig jaar met een nieuw wereldrecord landskampioen werd bij de veteranen, moet zijn titel weer afgeven. Hij testte positief op doping, zo zegt het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. In het urinestaal dat Grove na de wedstrijd in juli afleverde, werd de anabole steroïde trenbolon aangetroffen. Maar volgens het USADA is dit verboden middel waarschijnlijk afkomstig van het eten, de avond voor de wedstrijd. Namelijk van vlees dat met hormonen bewerkt was. Het antidopingagentschap schorste Grove daarom niet, maar gaf hem slechts een waarschuwing. Hij verliest wel zijn titel op de Masters Track National Championships in de categorie 90-94 jaar. Ook zijn wereldrecord gaat van de tabellen. Volgende keer een visje eten voor de koers. (EV)

