Exclusief voor abonnees 90% heeft vooroordeel over vrouwen 06 maart 2020

00u00 0

Liefst negen op de tien mannen én vrouwen hebben minstens één vooroordeel over vrouwen. Dat is de conclusie van de nieuwe 'Gender Social Norms Index' van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP. Ongeveer de helft denkt dat mannen betere politieke leiders zijn. 40% vindt dat mannen beter een bedrijf kunnen leiden en van 28% mag een man zijn vrouw slaan. De bevindingen zijn gebaseerd op het vijfde en zesde 'World Values Survey', met data uit 75 landen. België is daar niet bij. Uit de studie haalden de onderzoekers de antwoorden op zeven stellingen. Slechts 14% van de vrouwen en 9% van de mannen blijkt geen enkel vooroordeel te hebben. Hoewel er al enkele grote wettelijke blokkades geslecht zijn, levert dat in de praktijk niet altijd veel op. Zo wordt net geen kwart van de parlementszetels wereldwijd bezet door een vrouw, zijn er slechts 10 vrouwelijke regeringsleiders en is nog geen 6% van de CEO's vrouw.

