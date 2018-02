90 euro om naast dochtertje te zitten op vliegtuig LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN VERDIENEN 67 MILJARD EURO MET EXTRAATJES Marc Uyttenhove

13 februari 2018

00u00 0 De Krant Luchtvaartmaatschappijen rekenen steeds vaker woekertarieven aan voor het reserveren van stoelen. "Zelfs kleine kinderen worden opzettelijk van hun ouders gescheiden in het vliegtuig om toch maar winst te maken", klagen experts. "Helaas is er weinig te beginnen tegen deze schandalige praktijken."

Timo Opdebeeck uit Heist-op-den-Berg schrok toen hij wou inchecken op een vlucht van Brussel naar Atlanta met Delta Airlines. "Ik ben een alleenstaande vader met een dochtertje van 5 jaar", vertelt hij. "Bij het reserveren van de vlucht was er geen vuiltje aan de lucht, maar toen ik online wilde inchecken, zag ik tot mijn grote verbazing dat mijn dochtertje vier rijen achter mij was geplaatst tussen wildvreemde mensen. Om Elena naast mij te kunnen laten zitten, moest ik onze stoelen veranderen en 90 euro betalen, omdat ik gebruik had gemaakt van de 'seat preference'. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Delta Airlines ouders en kinderen bewust uit elkaar zet op hun vliegtuigen om extra geld te verdienen. Dit tart elke verbeelding. Lager kan je als bedrijf niet vallen."

Met een tien uur durende vlucht voor de boeg legde hij uiteindelijk de 90 euro op tafel. Het verhaal van Opdebeeck is echter geen uitzondering.

