90 euro om naast dochtertje te zitten op vliegtuig 13 februari 2018

Een jonge vader uit Heist-op-den-Berg die met z'n dochtertje van Brussel naar Atlanta gevlogen is, klaagt aan dat Delta Airlines hem en z'n kind van 5 vier rijen uit elkaar geposteerd had. "Als ik wilde dat ze bij mij zat, moest ik 90 euro bijbetalen", getuigt Timo Opdebeeck. Wat de man dan maar deed, met een tien uur durende vlucht voor de boeg. Zijn verhaal is geen uitzondering. De luchtvaartmaatschappijen hebben vorig jaar samen 67 miljard euro verdiend met extra diensten die ze aanrekenen boven op de gewone ticketprijs. De stoelreservering is daarbij één van de nieuwe melkkoeien. Experts hebben het over wantoestanden. "Vooral Amerikaanse maatschappijen hebben alle fatsoen verloren. Met toeslagen op bagage en zitplaatsen zetten ze een bijzonder winstgevend handeltje op dat niets meer met het vliegen op zich te maken heeft. Dergelijke extra's maken al tot 20% van hun totale inkomsten uit." (MU)

