9 relschoppers betoging 'gele hesjes' bekend, 2 opgepakt 07 december 2018

De Brusselse politie waarschuwt voor mogelijke hinder door een Europese betoging van de gele hesjes morgen. Automobilisten krijgen de raad om Brussel zoveel mogelijk te mijden. De Brusselse politie heeft intussen ook al negen mensen kunnen identificeren die betrokken zouden zijn geweest bij de rellen rond de 'gele hesjes'-manifestatie in Brussel. Twee van hen zijn opgepakt. Het gaat om een veertiger en een twintiger: S.B., geboren in 1974, en T.V., geboren in 1993. Ze worden verdacht van gewapende weerspannigheid. Ze zouden stenen hebben gegooid naar de politie. De zeven andere geïdentificeerde personen worden actief opgespoord, aldus nog het parket. (SRB/WHW/SPK)