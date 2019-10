Exclusief voor abonnees 9 op 10 zieke zelfstandigen werken door 11 oktober 2019

9 op de 10 zelfstandigen hebben last van aanhoudende stress en vermoeidheid. Voornaamste oorzaak zijn de vele administratieve lasten en kosten. Dat blijkt uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 1.574 ondernemers. Ook personeelszaken en onbetaalde facturen bezorgen de zelfstandigen stress. Toch blijft 91% werken tijdens ziekte. "Het zijn doorgaans geen lichte klachten meer, maar ernstige medische problemen die vaak een behandeling of alleszins de nodige rust vereisen. Als je weet dat je als zelfstandige bij korte ziekteperiodes geen uitkering ontvangt, is het begrijpelijk dat er zo veel blijven doorwerken", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Ze vraagt om wetten te stemmen die het voor de ondernemers allemaal draaglijker maken, dus met minder administratieve lasten en minder kopzorgen om het personeel. "Het blijft belangrijk om het sociaal statuut van de zelfstandigen gelijk te trekken met dat van de werknemers."

