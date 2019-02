9 op 10 werken omdat ze het graag doen 13 februari 2019

Moeder, waarom werken wij? Omdat we ervoor betaald worden, natuurlijk: 93% ziet werk als 'een manier om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien'. Maar om zich goed te voelen in hun job, hebben Vlamingen wel méér nodig dan het maandelijkse loonstrookje. 86% wil iets betekenen voor de maatschappij, evenveel Vlamingen vinden de sociale contacten op het werk een groot pluspunt. 88% werkt omdat hij of zij het gewoon graag doet. "Zeker bij de jongere generatie is het financiële aspect niet het allerbelangrijkste", meent arbeidspsychologe Sara De Gieter. 43% werkt om carrière te maken - al daalt die drive wel zienderogen met de leeftijd. In de groep van 20 tot 35 is dat nog bij 61% een motivatie, bij de 50-plussers nog maar bij 36%.

