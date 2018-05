9 op 10 studenten hebben voorkeur voor monogamie 09 mei 2018

00u00 0

Uit onderzoek bij 800 studenten van de UAntwerpen blijkt dat 92,3% een voorkeur heeft voor monogame relaties. Bij homo's en lesbiennes is dat cijfer iets lager. Dat meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITP). Omdat direct naar de seksuele voorkeur vragen vertekende antwoorden kan geven, peilden de wetenschappers naar onbewuste voorkeuren. De jongeren moesten woorden als positief of negatief aanduiden en bij foto's aangeven of ze dachten dat de afgebeelde koppels monogaam waren. Er bleek geen verschil te zijn tussen mannen en vrouwen, maar dus wel tussen hetero's en homo's. Die laatsten staan opener tegenover seks met meerdere partners - al wordt wel benadrukt dat de groep homoseksuele respondenten erg klein was. Opmerkelijk: wanneer er wél direct gepeild werd, was er geen verschil meer zichtbaar op basis van seksuele voorkeur. Het ITP wil de studie nu herhalen in Sub-Sahara Afrika, waar het hebben van meerdere sekspartners wel geaccepteerd wordt. "We weten dat dit de verspreiding van soa's in stand houdt. Als mensen daar een andere onbewuste houding hebben dan hier, dan is de vraag waarom en vanaf welke leeftijd. Een beter beeld kan de verspreiding helpen doorbreken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN