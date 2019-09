Exclusief voor abonnees 9 op 10 Belgen zeggen: "Meer windmolens op zee" 19 september 2019

00u00 0

De overheid moet investeren in windmolens op zee en meer moed aan de dag leggen in het klimaatvraagstuk. Dat blijkt uit een online bevraging over de Belgische klimaatplannen die door 60.000 mensen werd ingevuld. De enquête kwam er op vraag van Europa. 9 op de 10 vinden dat België van de ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit moet maken. Evenveel respondenten vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in windmolens op zee en dat het openbaar vervoer en de fiets fiscaal voordeliger moeten worden voor woon-werkverkeer dan de auto. Twee derde vindt dat dat laatste ook moet gelden voor elektrische voertuigen en andere auto's met een lage uitstoot. Tot slot vindt 60% dat de politiek in het algemeen meer moed en langetermijnvisie aan de dag moet leggen in het klimaatvraagstuk.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis