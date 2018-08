9 op 10 baby's krijgen nog altijd familienaam vader 17 augustus 2018



Van 101.071 kinderen van wie in 2017 de geboorte werd aangegeven, kregen er 90.644 (90%) de naam van de vader en 4.295 (4%) die van de moeder. De anderen kregen een dubbele naam. Bij 5.131 (5%) komt de naam van de vader eerst, bij 1.001 (1%) de naam van de moeder. Dat blijkt uit het antwoord van justitieminister Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang). Door de wet van 8 mei 2014 kunnen ouders uit vier familienamen kiezen: ofwel die van de vader of de moeder, ofwel een combinatie. In de drie gewesten werd in 2017 nog steeds massaal gekozen voor de naam van de vader. Dat was het geval in 91,9% van de geboortes in Vlaanderen, 87,1% in Wallonië en 85,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië (5,09%) werd meer dan in Brussel (4,8%) en Vlaanderen (3,6%) gekozen voor de naam van de mama.

