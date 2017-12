9 maanden zwangere vrouw verdrinkt na foutje tijdens rijles 00u00 0

Een hoogzwangere vrouw uit Luik is gistermiddag met haar auto in de Maas beland en verdronken. De vrouw, die Bintou heette, drukte tijdens haar rijles op het gaspedaal in plaats van de rem. Ze was aan het oefenen met haar man, Oumar Sidibe. Hij overleefde het ongeluk omdat getuigen hem op tijd uit het water konden halen. "We hebben het lichaam van de man eruit gehaald met de tak van een boom. Hij was bewusteloos, maar werd wakker na enkele tikken op zijn gezicht", vertelt voorbijganger Jean-Luc Briatte aan Sudpresse. "Hij begon meteen te vragen naar zijn vrouw en wilde haar gaan zoeken. Ik denk niet dat hij toen al besefte wat er precies gebeurd was."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee