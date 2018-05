9 maanden cel met uitstel voor laserpen op helikopter 08 mei 2018

Een 25-jarige Roemeen is veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel omdat hij in de buurt van de luchtvaartbasis van Steenokkerzeel met een laserpen op een politiehelikopter scheen. Op 26 januari merkte de piloot op dat de passagier van een wagen met een laserpen twee keer naar de helikopter mikte. Hierop volgde die de wagen, waardoor de politie de inzittenden kon intercepteren. De gebruiker van de laserpen werd meteen gearresteerd en verhoord. Hij werd vervolgd voor het bezit van een verboden wapen en het opzettelijk in gevaar brengen van het luchtverkeer. Voor de rechter stak hij de schuld op de bestuurder van de wagen, die volgens hem de dader was. De rechter geloofde hier geen snars van. (WHW)

