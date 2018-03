9 grote asielcentra sluiten dit jaar 27 maart 2018

00u00 0

Binnenkort gaan negen asielcentra in ons land dicht. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd. In totaal verdwijnen 2.854 plaatsen in de asielcentra. "De instroom is laag, dus we hebben plaats over", zegt Francken aan VTM Nieuws. "We gaan heel wat appartementen opzeggen waar asielzoekers worden opgevangen, dat gaat om meer dan 3.600 plaatsen. Daarnaast gaan we meer dan 2.800 plaatsen in de collectieve centra sluiten. Houthalen-Helchteren gaat dicht tegen het einde van het jaar, Scherpenheuvel is ook een groot centrum en ten slotte gaat ook in Sint-Niklaas de kazerne dicht, dat is de grootste van de twee centra in de stad." In Wallonië worden vijf centra gesloten en ook in Brussel gaat er eentje dicht. Het gaat om Vielsalm, Doornik, Sainte-Ode, Namen, Aarlen en het centrum van Samu Béjar in Brussel. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN