9 doden door ongevallen op spoorovergang 03 maart 2018

00u00 0

51 ongevallen, 9 doden. Da's de trieste balans van alle ongevallen aan Belgische spoorovergangen vorig jaar. "De gejaagde mentaliteit laat zich blijkbaar niet aanpassen", klinkt het bij Infrabel, dat in 2016 vier dodelijke ongevallen noteerde. "Alle ongelukken waren te wijten aan het gedrag van de weggebruiker. Hoofdoorzaak is het niet respecteren van verkeersregels - zoals slalommen tussen de slagbomen. Daarnaast zien we almaar meer onvoorzichtig gedrag. Zo rijden mensen soms de overweg op, terwijl het duidelijk is dat ze er niet meteen weer af kunnen, omdat er een file staat."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN