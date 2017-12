9 doden bij IS-aanslag op Koptische kerk 00u00 0

Een gewapende man heeft gisteravond minstens negen mensen doodgeschoten bij een Koptische kerk in het zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. De man verwondde ook vijf agenten. De Mar Mina-kerk zat vol met gelovigen omdat er een mis bezig was. Een agent schoot de schutter dood. Een tweede terrorist zou op de vlucht zijn geslagen. De kopten, een religieuze minderheid in Egypte, zijn wel vaker het doelwit van aanslagen. Die aanvallen worden veelal opgeëist door IS.