9 dagen coach, 0 trainingen, maar wel 3 miljoen rijker 30 april 2020

Slechts negen dagen was Sinisa Mihajlovic in 2018 trainer van Sporting Lissabon, maar de Serviër houdt er wel... drie miljoen euro aan over. En dat zonder één enkele training te leiden. Mihajlovic, momenteel trainer van Bologna en strijdend tegen leukemie, vocht z'n supersnel ontslag (als gevolg van een bestuurswissel) aan voor de rechter, en kreeg nu gelijk. (MVS)