Exclusief voor abonnees 9 Belgen aan aftrap bij W.-Beveren: 4 jaar geleden in JPL 02 september 2019

00u00 0

Primeur. Waasland-Beveren bracht 9 Belgen aan de aftrap. De Wase club deed het nooit eerder in de reguliere competitie. De laatste keer dat een andere 1A-ploeg het voor elkaar speelde, was ruim 4 jaar geleden: RC Genk op 15 augustus 2015 tegen Westerlo. Toe te juichen en lovenswaardig. Absoluut. Maar enkel met jong, Belgisch enthousiasme red je het niet. Da's nu wel duidelijk. Net zo zeer als Dirk Geeraerd geen magiër is. En nieuwe T1 Arnauld Mercier meteen weet waar hij aan toe is. W.-Beveren speelde zijn beste match van het seizoen, maar verloor nooit zwaarder. Wie zelf kansen bij de vleet mist en er zelf zo makkelijk weggeeft, is kansloos. Het had na een halfuur zomaar 4-0 kunnen staan. De Zebra's bleken roofdieren. Elke prooi werd genadeloos afgemaakt. 0-4. 1 op 18. Volgens onze bronnen wil W.-Beveren vandaag trouwens nog twee transfers afronden. Twee Belgen. (MVS)

