Exclusief voor abonnees 9 Ajacieden houden 1-4 niet CHELSEA 4-4 AJAX 06 november 2019

00u00 0

Een wedstrijd waar nog lang over gepraat zal worden. Chaosvoetbal. Opendeur aan beide zijden. Acht goals, twee own-goals, twee strafschoppen voor Chelsea, twee rode kaarten op korte tijd voor Ajacieden Blind en Veldman en Chelsea dat in een kwartier een 1-4-achterstand omboog naar een 4-4-gelijkspel. Ook de VAR moeide zich nog. De refs keurden de winnende 5-4 van Azpilicueta terecht af wegens voorafgaand hands van Abraham. Op het uur zag het er nochtans zo goed uit voor een klinisch Ajax. Op weg naar een stunt. Drie schoten op doel, vier goals. Abraham devieerde een knal in eigen doel. Een ander schot vloog via de paal en het hoofd van doelman Kepa tegen de touwen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Chelsea

sportdiscipline

voetbal

sport

Ajax

Abraham

Azpilicueta