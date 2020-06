Exclusief voor abonnees 9,9 miljoen inwoners Wuhan getest, 300 nieuwe gevallen 03 juni 2020

00u00 0

In het Chinese Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, zijn tussen 14 mei en 1 juni 9,9 miljoen inwoners getest op Covid-19 - dat is bijna de hele bevolking van de stad. Daarbij kwam volgens de autoriteiten geen énkele nieuwe besmetting aan het licht. Nochtans geven ze in één adem toe dat 300 personen geïnfecteerd bleken zonder dat ze symptomen vertoonden. "We vonden geen sporen van het virus op voorwerpen die deze mensen gebruikt hadden, zoals mondmaskers, tandenborstels, gsm's, deurklinken en liftknopjes", klinkt het. En dan beschouwt China hen dus niet als 'bevestigde coronagevallen'. De beslissing om massaal te testen werd genomen nadat een cluster van nieuwe besmettingen de vrees voor een tweede golf had aangewakkerd.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over China

Covid-19

Wuhan

gezondheid

ziekten