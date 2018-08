9.800 30 augustus 2018

Zoveel wagens hoopt Aston Martin aan de man te kunnen brengen tegen 2020. Dit jaar rekent de sportwagenbouwer op 6.200 à 6.400 wagens, zo bleek gisteren bij de voorstelling van de halfjaarcijfers, die zowel een record opleverden qua omzet (445 miljoen pond) als nettowinst (42 miljoen pond). Met die fraaie cijfers trekt Aston Martin naar de beurs, in de hoop evenveel succes te boeken als Ferrari, dat in drie jaar tijd meer dan verdubbelde in waarde. Aston Martin wordt net als zijn wagens duur naar de markt gebracht. De begeleidende banken hopen op een waardering van 5 miljard pond (5,5 miljard euro). Dat is ruim 70 maal de nettowinst van vorig jaar. Ferrari wordt aan 'amper' 30 maal de nettowinst gewaardeerd. Maar Aston Martin hoopt die hogere waardering te laten samenvallen met een stijgende verkoop en hogere marges (van 23% naar 30%).

