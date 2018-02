9/11-veroordeelde klaagt Trump aan 07 februari 2018

De Fransman Zacarias Moussaoui, de enige persoon die in de VS werd veroordeeld voor de aanslagen van 11 september, klaagt president Donald Trump aan voor de omstandigheden van zijn gevangenschap. Moussaoui staat bekend als de 'twintigste kaper' en was van plan een vliegtuig te laten neerstorten op het Witte Huis. In een aanklacht die AFP kon inkijken, zegt hij dat hij psychologisch gefolterd wordt. Hij beweert dat hij geen toegang krijgt tot een advocaat om hem psychologisch te breken en te vermijden dat hij de waarheid over 11 september zou onthullen.