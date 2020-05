Exclusief voor abonnees 9.000 overlijdens meer door corona 16 mei 2020

00u00 0

Covid-19 heeft al bijna 9.000 extra overlijdens veroorzaakt in België. Er stierven twee keer zoveel mensen als tijdens de zware griepepidemie in de winter van 2015 (4.012 overlijdens). "Het is duidelijk: als we die lockdown niet hadden uitgevoerd, zouden de gevolgen veel erger geweest zijn, net als die oversterfte", zegt viroloog Steven Van Gucht. April 2020 bleek ook de dodelijkste maand sinds 1960. De coronamaatregelen hebben ons "wellicht op de valreep behoed voor een veel ergere crisis", zeggen VUB-professoren die onderzoek deden naar de oversterfte.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen