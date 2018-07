9.000 fans kunnen Duivels groeten op Grote Markt Parcours spelersbus 14 juli 2018

Winst tegen Engeland en een historische derde plaats of niet, een massa supporters zal morgen naar Brussel afzakken om onze jongens te bedanken voor hun knalprestatie op het WK. De Rode Duivels worden om 15 uur op het balkon van het Brusselse stadhuis verwacht. Er zullen maximum 9.000 supporters toegelaten worden op de Grote Markt. Eens vol, worden ook de toegangswegen naar de markt afgesloten om veiligheidsredenen. Overige fans kunnen alles op twee grote schermen volgen aan het Beursplein of het Albertinaplein ter hoogte van het Centraal station. Ook tijdens de busrit van het kasteel van Laken naar de Grote Markt kunnen supporters langs het parcours een glimp opvangen van hun helden. De open bus vertrekt rond 14 uur aan de Kunstberg en gaat via de Infante Isabelle, Putterij, Ducquesnoystraat, Lombaardstraat en de Stoofstraat richting de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt. Dat betekent dat toeschouwers op de Grote Markt de Duivels niet zullen zien passeren tijdens de busrit. De 'Red Devils', het demoteam van de luchtmacht, zal tijdens de ontvangstceremonie overigens met vier vliegtuigen over de Grote Markt vliegen. (YDS)

