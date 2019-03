Exclusief voor abonnees 9.000 buitenlandse familieleden van IS'ers in vluchtelingenkamp 26 maart 2019

Meer dan 9.000 buitenlandse familieleden van jihadisten bevinden zich in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië, onder wie 6.500 kinderen. Dat zegt een woordvoerder van de Koerdische autoriteiten in Syrië. Het zou gaan om vrouwen en kinderen van IS-leden. Wat er met hen zal gebeuren nu de Syrische Democratische Strijdkrachten IS verslagen hebben, is nog niet duidelijk. (AVA)