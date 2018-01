8 00u00 0

Noriaki Kasai (45) zal over een maand geschiedenis schrijven wanneer hij in Pyeongchang voor de achtste keer in zijn carrière meedoet aan de Winterspelen. De Japanse schansspringer, die in 1992 in Albertville zijn olympisch debuut maakte, wordt zo recordhouder. De Russische rodelaar Albert Demchenko zit ook aan 7 deelnames, maar hij mag niet aantreden omdat hij levenslang is geschorst voor zijn betrokkenheid in het Russische dopingschandaal.

