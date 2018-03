8 05 maart 2018

Pijnlijk - pijnlijker - pijnlijkst - het debuut van Carrasco in China. 8-0-verlies, alsjeblieft. Als Carrasco bij zijn transfer over een 'sportieve uitdaging' sprak, is het de vraag of hij dit soort billenkoek in gedachten had. De allereerste wedstrijd van de Rode Duivel op Chinese bodem werd een calvarietocht van de eerste tot de laatste minuut. De Braziliaanse connectie van Shanghai SIPG (Oscar-Hulk) rolde de promovendus Dalian Yifang helemaal op. Nu waren de omstandigheden niet optimaal. Carrasco, Gaitan en Fonte waren nog maar net in China en moesten met een lichaam vol jetlag aan de bak. De Rode Duivel zelf begon als diepe spits, ook niet meteen zijn beste positie. Overigens was er nog zorgwekkend nieuws over de transfer van de Belg. De Chinese voetbalbond onderzoekt of Dalian wel alle verplichte belastingen heeft betaald bij de transfer. Daar moet de komende dagen meer duidelijkheid over komen. (NVK)

