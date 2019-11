Exclusief voor abonnees 8 09 november 2019

00u00 0

Je zou zowaar gaan denken dat Anderlecht geweldig op dreef is. Paars-wit is nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen, een reeks die begon in de beker op Beerschot. Anderlecht won vijf keer en speelde drie keer gelijk. De laatste keer dat RSCA acht matchen na mekaar niet verloor, dateert van het seizoen 2016-2017, onder René Weiler, met toen finaal de landstitel als beloning. Het kan maar inspirerend werken... (JSe)