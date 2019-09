Exclusief voor abonnees 89 07 september 2019

Kevin De Bruyne droeg de aanvoerdersband tegen San Marino. Hij is de 89ste kapitein van de Rode Duivels. De primeur was voor Camille Vanhoorden, aanvoerder in de eerste interland van België op 1 mei 1904 tegen Frankrijk. Jan Ceulemans is de recordkapitein: hij stapte 51 keer als eerste Belg op het veld. (JSE)