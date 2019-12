Exclusief voor abonnees 89. De erfgenaam van Louis T. Plaats 89: Mo Ridouani Redactie

18 december 2019

10u12 0

Was er dat vermaledijde cumulverbod bij de sp.a niet geweest, wees er maar zeker van: Leuvens burgemeester Mohammed - 'Zeg maar Mo' - Ridouani (40) had in 2020 een prominentere rol gespeeld in de nationale politiek. Nu stond hij op een quasi onverkiesbare plaats op de Kamerlijst - en raakte zelfs nog bijna verkozen. En wanneer de Vlaamse socialisten na de dramatische uitslag op 26 mei naar een opvolger keken voor voorzitter John Crombez, draaiden heel veel rode neuzen zijn richting uit. Maar Mo bleef waar hij was: in Leuven, waar hij de zware erfenis van Louis Tobback moet torsen. Zijn verhaal is er één van positivisme en verbinding en van de immigrantenzoon die zich een weg naar een beter leven knokte via hamburgers bakken in de Quick en ijverig studeren. Benieuwd hoe de sp.a dat verhaal gaat rijmen met 'mateke' en 'ni fokke me mij'. (SSL)

