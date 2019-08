Exclusief voor abonnees 88% 21 augustus 2019

00u00 0

In de geschiedenis van de Europese bekers gebeurde het 668 keer dat een team de heenwedstrijd met 0-1 won. In 589 gevallen volgde de kwalificatie. Dat komt neer op 88,2% kans voor Club. De Bruggelingen zaten vier keer in zo'n uitgangspositie. Driemaal liep het goed af. (GLA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis