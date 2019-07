Exclusief voor abonnees 880 Belgische scouts kunnen met 'long rifle' schieten op Jamboree 11 juli 2019

Van 22 juli tot 2 augustus stromen in de Amerikaanse staat West Virginia 40.000 scouts toe, voor de 24ste World Jamboree. Onder hen ook 880 Belgische jongens en meisjes tussen 14 en 17 jaar. Op het kampterrein kunnen de tieners onder meer leren schieten. Niet met katapulten of paintballgeweren, maar met échte vuurwapens - van 'long rifles' tot semiautomatische 9 mm-pistolen. "We beschikken over de op twee na grootste schietstand van de VS", pocht de organisatie. In ons land is de scoutsleiding iets minder enthousiast. "Voor de Amerikanen is dit normaal en daar moeten we begrip voor hebben, maar wij hebben onze leden verboden om aan die activiteit deel te nemen", klinkt het bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Anderzijds kunnen we niet garanderen dat niemand door de mazen van het net glipt." (FT)

