880 Belgische scouts en gidsen naar VS voor wereldjamboree

De Belgische scouts en gidsen maken zich klaar voor de wereldjamboree, die dit jaar van 22 juli tot en met 2 augustus in een reservaat in de Amerikaanse staat West Virginia plaatsvindt. Volgende week dinsdag vertrekt de Belgische delegatie met 880 leden. Dat doen ze via dertien vluchten vanaf de luchthavens van Zaventem, Schiphol en Parijs. De Belgische jongeren zijn opgedeeld in 20 groepen van 36 deelnemers - van 14 tot 17 jaar - en 4 leiders. De delegatie maakt eerst nog een rondreis langs New York en Washington DC. Eind april konden de groepen zich al voorbereiden tijdens een vijfdaags kamp in Oud-Heverlee. De wereldjamboree, met scouts van over de hele wereld, wordt sinds 1920 vierjaarlijks georganiseerd.

