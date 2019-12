Exclusief voor abonnees 88. Viktor Verhulst: Scherpe kaaklijn, zwakke heupen Plaats 88: Viktor Verhulst Redactie

18 december 2019

Helemaal ondersteboven, zo lag Viktor Verhulst op 13 september - een vrijdag! - op de E40 in Jabbeke. Ongeval met zijn Range Rover, achteraan op de file ingereden. De foto's beloofden niet veel goeds, maar zijn engelbewaarder was bij de pinken en even later mochten de camera's al bij zijn ziekenhuisbed. Verhulst (25) deed op dat moment immers mee aan 'Dancing with the Stars', en ook daar raakte hij tamelijk ondersteboven van het resultaat: zijn lengte zat niet mee, zijn heupen ook niet, maar week na week stemden de kijkers hem door. Tot hij zelf opriep tot enige common sense: dat hij wel een toffe peer mocht zijn, met een scherpe kaaklijn waar meisjes voor vallen, maar dat de beste moest winnen. Exit Viktor, in wat hij later - met de kleinkinderen op schoot - het jaar van zijn doorbraak mag noemen, want ook de presentatie van 'Love Island' bracht hij tot een goed einde. Het jong is uit het ei. Hoe groot het zal worden, dat weten we misschien in 2020. (NV)

