Er is geen enkele club in de geschiedenis van het topvoetbal die meer spendeerde aan haar elftal dan de huidige Premier League-leider, Manchester City. Het team van De Bruyne en Kompany legde in totaal 878 miljoen euro neer voor zijn huidige kern. PSG is de dichtste belager van City, met 805 miljoen euro. Dat maakte het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) bekend. Het aantrekken van verdediger Ayméric Laporte (65 miljoen euro + 5 miljoen euro opleidingsvergoedingen) bracht het totale bedrag van uitgaven van City op 878 miljoen euro. PSG had deze winter geen transfers nodig om zijn tweede plaats vast te houden. Verderop zijn er twee teams die meer dan 700 miljoen euro investeerden in hun selectie: Man United (747 miljoen euro) en FC Barcelona (725 miljoen euro). (KDZ)

