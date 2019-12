Exclusief voor abonnees 87. Thibau Nys: Zoon-met- een-missie Plaats 87: Thibau Nys Redactie

18 december 2019

06u00 0

Kijk eens aan. Daar staat hij. Helemaal vanuit het niets. #straf. Pa Sven was vaste klant in zijn glorieperiode als Kannibaal-veldrijder, haalde zelfs vier keer de top vijf. Maar dat zoonlief op zijn zeventiende na amper anderhalf juniorenseizoen al onze Top 100 zou binnensluipen: dat had niemand zien aankomen. Brons op het BK cross, derde in de Wereldbeker en vierde op het WK en in de Superprestige, begin 2018. Nu, als tweedejaars, bezig met 'De Grote Doorbraak': 11 op 14, inclusief Europese titel. Tussendoor etaleerde hij bij vlagen zijn klasse op de weg en na een korte 'smeulpauze' knettert nu ook opnieuw het liefdesvuur tussen Thibau en zijn ravissante vriendin Melanie. Zaterdag zit Nys jr. op het Sportgala ook bij de laatste drie in de categorie 'Belofte van het Jaar'. Een zoon-met-een-missie, ziet onze columnist Niels Albert: "Thibau is de man die de cross opnieuw populair kan maken." (JDK)

