860.000 euro verduisterd, amper 1.500 euro boete 23 juni 2018

Zo'n zestig mensen die in schuldbemiddeling zaten, zijn opgelicht door de advocaat die hun rekeningen beheerde, voor een totaal van 860.000 euro. P.R. (52) uit Hasselt gebruikte vervalste verslagen en kon zo jarenlang zijn gang gaan. De man werd gisteren veroordeeld tot 300 uur werkstraf en 1.500 euro boete. Als hij zich niet aan zijn voorwaarden houdt, loopt de boete op tot 6.000 euro en moet hij 30 maanden naar de cel. Volgens de vijftiger begon hij te sjoemelen toen hij er alleen voor stond in zijn kantoor, na het overlijden van een collega. "En ik heb ook de neiging om dingen pas te laat en niet op de juiste manier te doen." P.R. kon intussen wel al 189.000 euro vrijmaken voor enkele slachtoffers. "Het belangrijkste is dat we onze centen ooit terugzien", zeiden anderen. (BVDH)

