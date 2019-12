Exclusief voor abonnees 86. John Crombez: De geruisloze vertrekker Plaats 86: John Crombez Redactie

18 december 2019

06u00 0

Op de tippen van zijn tenen. Zo stapte John Crombez (46) weg van zijn sp.a-voorzitterschap dit jaar. Zonder er zelfs maar één woord aan vuil te maken, liet hij de deadline om zich opnieuw kandidaat te stellen geruisloos passeren. Cynici zeggen dat hij vertrok met de staart tussen de benen, na die dramatische 26 mei. Want dramatisch was hij, de kiesuitslag voor de Vlaamse socialisten. Uit het dal wist Crombez zijn partij niet te trekken. Maar hij is niet zonder verdienste. Een hele nieuwe generatie politici zit dankzij hem in het parlement. Het zijn de jongeren die durven bij sp.a. Kijk naar Conner Rousseau, de 27-jarige opvolger van Crombez. Voor die moed moeten ook oude krijgers hun cynisme opbergen. Om maar te zeggen: met de fanfare voorop moest Crombez niet wegstappen, evenmin op de tippen van zijn tenen. En wie weet maakt hij in 2020 weer flink wat geluid als lid van de nieuwe federale regering. Want dat is de richting die John Crombez lijkt uit te wandelen. In alle stilte. (IVDE)

