85 miljoen euro aan te dure elektriciteit terugbetaald 16 juni 2018

Vlaamse gezinnen en kmo's hebben de voorbije acht jaar een te hoge federale energiebijdrage betaald, voor een bedrag van in totaal 85 miljoen euro. Dat geld krijgen ze nu terug. De reden voor de fout: die bijdrage wordt berekend op de hoeveelheid stroom die wordt getransporteerd over het hoogspanningsnet. Maar gebruikers betaalden ook voor lokaal geproduceerde elektriciteit, die niet altijd via het hoogspanningsnet passeert. De te veel betaalde bedragen werden opgepot bij de distributienetbeheerders. Wie geld moet terugkrijgen, zal korting krijgen op zijn volgende elektriciteitsfacturen, vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Voor een gezin met een doorsnee verbruik komt dat neer op een korting van zo'n 3 euro. In 2019 wordt dat 6 euro. Voor kmo's kan het gaan om duizenden euro's. De wet is nu gewijzigd, waardoor dit in de toekomst niet meer zal voorvallen.

HLN